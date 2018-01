Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Düsseldorf. Der Bund will den Mautbetreiber Toll Collect offenbar vorerst verstaatlichen. Es sei aber »nicht beabsichtigt, dass der Bund die Geschäftsanteile an der Betreibergesellschaft dauerhaft halten wird«, erklärte das Verkehrsministerium am Dienstag. Demnach werde der Staat die Anteile nach Auslaufen des alten Vertrags zum 1. September übernehmen und dann an den erfolgreichen Bieter aus dem neuen Vergabeverfahren verkaufen. Die Anteile sollen bis 1. März 2019 gehalten werden. Grund sei ein Streit zwischen Staat und den Gesellschaftern von Toll Collect, Daimler, Deutsche Telekom und Cofiroute. Der Bund will Schadenersatz für die Verspätung der Einführung des Mautsystems 2005. Die Verstaatlichung sei notwendig, weil sich das Vergabeverfahren verzögere. Demnach wird die Frist zur Abgabe der finalen Angebote von Februar auf Ende Mai verlegt. AFP/nd