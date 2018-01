Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

London. Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair hat in Großbritannien erstmals eine Pilotengewerkschaft offiziell anerkannt. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, wurde eine Vereinbarung zwischen Ryanair und der Gewerkschaft Balpa unterzeichnet. Eine Airline-Vertreterin sprach vom »ersten offiziellen Abkommen zur Anerkennung« einer Arbeitnehmervertretung seitens des Unternehmens überhaupt. Ein Ryanair-Sprecher sprach von »raschen Fortschritten« in Großbritannien, die aber im Kontrast zu Verhandlungen in anderen Ländern stünden. Seit Ende 2017 rumort es bei der Fluglinie. Beschäftigte fordern bessere Arbeitsbedingungen. Kürzlich erkämpften britische Ryanair-Piloten Gehaltssteigerungen von bis zu 20 Prozent. In Italien sind Ryanair-Beschäftigte am 10. Februar zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. AFP/nd