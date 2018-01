Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Los Angeles. Tech-Milliardär Elon Musk ist vor allem wegen seines Elektroautokonzerns Tesla bekannt - neuerdings verkauft er aber auch erfolgreich Flammenwerfer. Mit seiner Infrastrukturfirma The Boring Company will der Starunternehmer eigentlich Verkehrschaos durch Tunnel beseitigen und so den Personentransport revolutionieren. Bislang tut sich dabei noch nicht so viel, doch Musk betreibt mit der Marke bereits ein reges Geschäft. Man habe bereits 10 000 Flammenwerfer als Fanartikel verkauft, twitterte Musk am Montag (Ortszeit). Das mit dem Slogan »Belebt jede Party« angepriesene Produkt kostet 500 Dollar. Bei Tesla selbst gab es zuletzt ziemliche Probleme - der Produktionsstart des Hoffnungsträgers Model 3 verlief jedenfalls mehr als holprig. dpa/nd