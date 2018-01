Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

VW-Cheflobbyist Thomas Steg hat sich beurlauben lassen. Foto: imago/photothek

Und wieder einmal lautet bei VW die Preisfrage: Wer wusste wann was? Thomas Steg, das scheint belegt, war früh über die Abgasstudie in den USA informiert, bei der Tierversuche an Affen durchgeführt wurden. Um den neuerlichen Imageschaden möglichst klein zu halten, wurde der Cheflobbyist jetzt auf eigenen Wunsch hin beurlaubt. »Herr Steg hat erklärt, die volle Verantwortung zu übernehmen«, sagte Konzernchef Matthias Müller. Steg werde bis zur vollständigen Aufklärung der Vorgänge von seinen Aufgaben entbunden.

Ob die Strategie aufgeht, die frühere und jetzige Chefetage aus der Schusslinie zu nehmen, bleibt abzuwarten. Bekannt ist, dass der damals noch neue VW-Generalbevollmächtigte für Außen- und Regierungsbeziehungen im Mai 2012 an einem E-Mail-Verkehr mit der dubiosen »Europäischen Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor« über Möglichkeiten einer Studie beteiligt war, bei der es darum ging, die Gefahren von Dieselabgasen zu verharmlosen. Doch gab Steg den brisanten Inhalt nach oben weiter? »Die Studie war nicht Gegenstand einer Vorstandssitzung«, heißt es aus Wolfsburg. Was aber nicht ausschließt, dass Vorstände informiert waren und die Tests zumindest laufen ließen.

Dass Steg alles für sich behielt, entspricht überhaupt nicht dem, was der 57-Jährige in seinen Jobs gelernt hat. Der promovierte Sozialwissenschaftler war in Niedersachsen Pressesprecher beim DGB, in der Landesregierung und bei der SPD, von Oktober 2002 bis November 2009 sogar Vizesprecher der Bundesregierung. Wie sagte Steg über Angela Merkel: »Sie war meine Vorgesetzte, ich musste ihr loyal zuarbeiten.«

Dass er bei VW anders agierte, ist kaum zu erwarten. Zumal ihm das Wohl und Wehe des Konzerns aus seiner Heimatregion, bei dem schon Vater und Brüder arbeiteten, besonders am Herzen liegt. Seine Einflussmöglichkeiten stellte er dabei immer als gering dar: »Glauben Sie mir: Die politische Macht der Lobbyisten ist ein Mythos«, sagte er in einem Interview. Eine Einschätzung, die sich jetzt auf andere Weise bestätigte.