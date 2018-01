Felix Maximilian Leidecker will die rechte Flanke der CDU schließen

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup soll neben seinen Bezügen von der Flughafengesellschaft FBB von rund 33 000 Euro monatlich zusätzlich rund 1300 Euro Ruhegehalt als Staatssekretär von beziehen. Das berichtet das SWR-Politikmagazin Report Mainz. Bis März 2017 bekleidete der SPD-Politiker einen Posten als Staatssekretär im Senat. Um zum Flughafen wechseln zu können, wurde Lütke Daldrup in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Gegenüber Report Mainz habe er diesen Schritt mit einem ansonsten drohenden Verlust der Beamtenpension begründet, heißt es beim SWR. »Der Regierende Bürgermeister muss unverzüglich den Verdacht rechtswidriger Zahlungen an seinen ehemaligen Staatssekretär aufklären«, fordert der Berliner CDU-Generalsekretär Stefan Evers. Die Zahlungen des Landes Berlin könnten sich im Fall Lütke Daldrups über drei Jahre eauf fast 47 000 Euro summieren, rechnet Evers vor. nic

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!