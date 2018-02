Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Bonn. Fast 80 Prozent der zwölfjährigen Sechstklässler in Deutschland haben kariesfreie bleibende Zähne. Hinsichtlich der Zahngesundheit dieser Altersklasse liegt Deutschland damit zusammen mit Dänemark international an der Spitze. Karies an Milchzähnen tritt jedoch früh auf, ist noch zu weit verbreitet und belastet einen Teil der Kinder in ihrer gesunden Entwicklung. Mundgesundheitliche Chancengleichheit bleibt eine Herausforderung für die Prophylaxe. Dies zeigen im Auftrag der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege durchgeführte »Epidemiologische Begleituntersuchungen zur Gruppenprophylaxe«, für die bundesweit im Schuljahr 2015/16 mehr als 300 000 Kinder zahnärztlich untersucht wurden. nd