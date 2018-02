c/o

Das ZDF verfilmt erneut einen Stoff von Siegfried Lenz. Nach »Die Flut ist pünktlich« (2014), »Der Verlust« (2015) und »Schweigeminute« (2016) haben die Dreharbeiten zu »Der Anfang von etwas« nach der gleichnamigen Erzählung des 2014 gestorbenen Schriftstellers bereits begonnen, teilte der Sender am Mittwoch mit. Vor der Kamera stehen unter anderem Ina Weisse, Juergen Maurer, Hinnerk Schönemann, Hansjürgen Hürrig, Franziska Hartmann und Gaby Dohm. Regie führt Thomas Berger, das Drehbuch stammt von Mathias Klaschka. Gedreht wird bis zum 24. Februar 2018 in Hamburg und an der Nordsee. Der Sendetermin steht noch nicht fest. dpa/nd