Potsdam. Die Landtagsabgeordnete Anja Heinrich (CDU) gibt ihr Mandat ab. Sie war im September vergangenen Jahres zur neuen Bürgermeisterin von Elsterwerda gewählt worden. Für Heinrich rückt Knut Große nach. Der 62-Jährige ist Tierarzt und bislang Leiter des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes der Stadt Brandenburg/Havel. nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!