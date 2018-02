Die SPD ist einer Umfrage zufolge wieder stärkste Partei in Berlin - erstmals seit einem Dreivierteljahr. Wie aus der repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der »Berliner Zeitung« hervorgeht, kommen die Sozialdemokraten bei der sogenannten Sonntagsfrage (»Wenn am Sonntag Abgeordnetenhauswahl wäre...«) auf 20 Prozent. Sie liegen damit knapp vor der zuletzt führenden CDU (19 Prozent), der Linkspartei (18 Prozent), den Grünen (17 Prozent), der AfD (11 Prozent) und der FDP (7 Prozent). Die seit Dezember 2016 regierende rot-rot-grüne Koalition hat damit eine stabile Mehrheit von 55 Prozent. Beliebtester Senator ist der Umfrage zufolge Kultursenator Klaus Lederer (LINKE). Er kommt auf einer Skala von plus 5 bis minus 5 auf plus 1. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) liegt mit plus 0,4 lediglich auf Platz vier, hinter Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD/ plus 0,7) und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne/ plus 0,5). Die unbeliebtesten Regierungsmitglieder mit je minus 0,9 sind laut Umfrage Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (LINKE) und Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). Beide waren zuletzt in den Negativschlagzeilen dpa/nd