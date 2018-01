Wiesbaden. Der gesetzliche Mindestlohn dürfte 2019 auf über neun Euro steigen. Derzeit liegt er bei 8,84 Euro pro Stunde. Grund sind Zahlen, die das Statistische Bundesamt am Mittwoch bekanntgab. Danach ist der Index der monatlichen Stundenverdienste von Dezember 2015 bis Dezember 2017 um 4,8 Prozent gestiegen. Die Entwicklung ist relevant für die Anpassung des Mindestlohns: Die Kommission orientiert sich bei der zweijährlichen Anpassung der Lohnuntergrenze am Index. Laut der Statistikbehörde würde der Mindestlohn ab 1. Januar 2019 auf 9,19 Euro steigen. epd/nd

