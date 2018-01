Nürnberg. Die offizielle Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar um 185 000 auf 2,57 Millionen gestiegen. Ein Anstieg zu Jahresbeginn im Vergleich zu Dezember ist üblich, er fiel aber schwächer aus als sonst, erklärte die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch. Im Vergleich zu Januar 2017 gab es 207 000 Arbeitslose weniger. Die Quote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. Saisonbereinigt sank die Arbeitslosenzahl um 28 000. AFP/nd