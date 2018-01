Washington. Das soziale Netzwerk Facebook verbietet Werbung für digitale Währungen wie Bitcoin. Produktmanager Rob Leathern teilte mit, Facebook sperre Anzeigen für »Finanzprodukte und -dienstleistungen, die häufig mit irreführenden oder betrügerischen Werbepraktiken in Verbindung gebracht werden«. Da bei geht es um binäre Optionen, bei denen Anleger auf Kurse wetten können, Initial Coin Offerings, mit denen Firmen Digitalgeld sammeln, und Kryptowährungen. Das Verbot soll auch für Instagram gelten. dpa/nd

