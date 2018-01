Brüssel. Die EU-Kommission will die Nutzenbewertung neuer Arzneien und Medizinprodukte europaweit vereinheitlichen. Die EU-Länder sollen demnach künftig gemeinsam überprüfen, ob etwa ein neu zugelassenes Medikament besser wirkt als ein herkömmliches oder ob ein neuer Test für Patienten Vorteile bringt. Das schlug die Behörde am Mittwoch vor, holte sich aber eine Abfuhr von der deutschen Krankenversicherung. Die befürchtet eine Absenkung geltender Standards. dpa/nd

