Stuttgart. Im Zusammenhang mit den Abgasversuchen an Affen zieht auch Daimler personelle Konsequenzen. Der Mitarbeiter, der den Autobauer im Vorstand der Lobbyorganisation EUGT vertrat, werde freigestellt. Am Dienstag hatte VW seinen Cheflobbyisten Thomas Steg beurlaubt. Daimler hat eine Untersuchung eingeleitet. Man werde den Sachverhalt lückenlos aufklären und sicherstellen, dass sich derartige Vorgänge nicht wiederholen, hieß es. dpa/nd

