Berlin. Der belgische Atomreaktor Tihange-1 rückt in der Diskussion um die Sicherheit der Nuklearanlage nahe der deutschen Grenze in den Blickpunkt. Es habe eine Häufung von »Precursor«-Fällen im Reaktor Tihange-1 - 70 Kilometer von Aachen entfernt - gegeben, berichteten der WDR-Hörfunk und das ARD-Magazin »Monitor«. Dabei handelt es sich um Zwischenfälle, die unter bestimmten Voraussetzungen zu Schäden am Reaktorkern führen können. Das gehe aus einem Schreiben der belgischen Atomaufsicht hervor. Zwischen 2013 und 2015 habe es acht Ereignisse in Tihange-1 gegeben - über die Hälfte aller »Precursor«-Fälle in Belgien. dpa/nd