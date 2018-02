Den Haag. Um die Sicherheit der Bürger zu garantieren, sollen die Niederlande die Förderung von Erdgas um fast die Hälfte verringern. Statt bisher 21,6 Milliarden Kubikmeter sollen höchstens zwölf Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr gewonnen werden, heißt es in einem Gutachten der staatlichen Behörde für Minen. Zudem sollten die Felder des am stärksten von Erdbeben betroffenen Gasfördergebiets Groningen sofort geschlossen werden. Wirtschaftsminister Eric Wiebes hatte bereits angekündigt, die Fördermenge zu verringern. Allerdings seien die Niederlande an Exportverpflichtungen gebunden. dpa/nd