Der Hochhaus-Komplex Hannibal in Dortmund Foto: dpa/Arnulf Stoffe

Es ist kalt und regnerisch am Mittwochabend in Dortmund. Im Schatten des im September aus Brandschutzgründen geräumten Hannibal-Hochhaus-Komplexes treffen sich mal wieder die ehemaligen Bewohner. Hier in der »Dasa«, der »Dortmunder Arbeitswelt Ausstellung« fanden bisher alle Versammlungen der Mieter statt. Vor der Tür begrüßen sich ehemalige Nachbarn. »Na, auch hier? Hast du kein Zuhause?«, wird ein ehemaligen Bewohner zur Begrüßung gefragt. »Nein«, antwortet er. Und lacht. Es ist ein bitteres Lachen, das an diesem Abend noch oft zu hören ist.

Seit Monaten leben die Menschen in Provisorien, Übergangswohnungen, bei Freunden und Verwandten oder in Wohnheimen. Am 21. September hatte die Stadt Dortmund entschieden, dass Gebäude zu räumen. Schächte in den Hochhäusern könnten im Brandfall dazu führen, dass die Häuser schnell verrauchen und sich Feuer ausbreiten. Der Komplex, in dem sich über 400 Wohnungen befinden und in dem 753 Mensche...