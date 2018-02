Potsdam. Die bisherige Referatsleiterin aus dem Innenministerium, Larissa Penzenstadler-Hennig, leitet jetzt die Zentrale Erstaufnahme für Flüchtlinge in Eisenhüttenstadt. Sie ist Nachfolgerin von Frank Nürnberger, der zum Verfassungsschutzchef bestellt worden ist, wie Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Donnerstag mitteilte. Die Abordnung gelte für sechs Monate, sagte Schröter. Penzenstadler-Hennig war bisher für die Kommunalaufsicht zuständig. dpa/nd

