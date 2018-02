Janet Yellen bei einer Anhörung im Capitol im November 2017 Foto: imago/UPI Photo

Es war eine nur kurze Ära, die der ersten Frau an der Spitze einer großen Notenbank beschieden war: Janet Yellen nimmt an diesem Samstag nach nur vier Jahren ihren Abschied als Präsidentin des Federal Reserve Board (Fed). Der Amtswechsel könnte eine neue Politik einläuten.

Als Janet Yellen vor vier Jahren den Dollar-Thron bestieg, war sie bereits als geldpolitische »Taube« bekannt, also als jemand, der einer eher weicheren Geldpolitik den Vorzug gibt. Die Arbeitsmarktökonomin wollte die Macht der Regierung und die der Notenbank dafür einsetzen, die wirtschaftliche Lage der US-Amerikaner, vor allem der Arbeitslosen, zu verbessern. Auch um den Preis von ein wenig mehr Inflation und eines schwachen Dollars. Genau diese Grundhaltung passt Donald Trump nicht, vor allem seit er in das Weiße Haus eingezogen ist. Erst kürzlich sprach der für seinen ruppigen Stil bekannte US-Präsident beim Weltwirtschaftsforum in Davos davon, dass er einen...