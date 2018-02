c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Foto: AFP/Aref Karimi

Nachdem am Mittwoch ein Erdbeben den Hindukusch zum Wackeln brachte, sorgt die Regierung Pakistans tags darauf für ein politisches Beben unter den zwei Millionen dort lebenden Afghanen: Innerhalb von 60 Tagen müssen sie das Land verlassen, so lautet das Ultimatum an die teilweise schon seit der Sowjetunion-Invasion dort lebenden Menschen.

Die BBC berichtete diese Woche, dass die Taliban 70 Prozent Afghanistans bedrohen, die Hauptstadt Kabul gehört trotz aller Schutzwälle zu den unsichersten Orten der Erde. Dass die Menschen aus Pakistan dorthin gehen werden, ist zu bezweifeln. Stattdessen werden sie sich dorthin aufmachen, wo sie hoffen, ein besseres, vor allem sichereres Leben zu finden.

Wenn die EU ehrlich wäre, müsste sie sich jetzt darauf vorbereiten, dass die Menschen hier ankommen werden: Aufnahmeeinrichtungen bauen, Ankommensstrukturen ausbauen, sichere Fluchtwege einrichten. Und: Sie müsste es den hier lebenden Menschen kommunizieren. Stattdessen suggeriert die Politik, dass weniger Flüchtlinge ankommen. Denn nach all der Aufrüstung der EU-Außengrenzen, inklusive schmutziger Deals mit Despoten, wird das Gros der Menschen im Niemandsland des Lebens auf der Flucht zurückgelassen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ob in Pakistan, Deutschland oder Europa: Afghanen sind nicht willkommen, nirgends.