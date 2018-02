Koreanische Kinder haben auf ihren Spielplätzen übrigens auch Wippen. Doch bei Neolttwigi fielen viele deutsche Eltern wohl in Ohnmacht. Die Kinder sitzen nicht auf ihrer jeweiligen Seite auf dem Brett, sondern springen darauf herum, um sich gegenseitig in die Luft zu schleudern. gra

Eine koreanische Entsprechung hat das unter westlichen Hipstern populäre Foodbag beziehungsweise Hacky-Sack. Beim uralten Jegichagi dient allerdings kein kleiner Sandsack, sondern eine in Papier gewickelte Münze als Kickobjekt. Das Kartenspiel Go-Stop nimmt wiederum die Grundideen von Rommé und Memory vorweg.

Baduk, wie Go in Korea genannt wird, Janggi und E-Sport prägen aktuell die koreanische Spielkultur. Doch auf der Halbinsel gibt es - siehe auch den Hauptbeitrag auf dieser Seite - weit mehr zu entdecken. Wer weiß beispielsweise schon, dass die Grundidee des weltweiten Dauerbrenners »Mensch ärgere Dich nicht« ihren ältesten Vorläufer im koreanischen Yutnori hat. Entstanden war das Spiel während der Zeit der Drei Königreiche (57 v.u.Z. bis 668), wobei statt Würfel Wurfhölzer den Zufall herausfordern.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!