Weltmeister Magnus Carlsen (Norwegen; 27) hat zum sechsten Mal das Tata Steel Turnier in Wijk aan Zee (Niederlande) gewonnen. Es gilt von der Besetzungswertigkeit her als das wichtigste Turnier der Welt. Einfach hatte es Carlsen allerdings nicht, denn er musste im Tiebreak letztendlich gegen Anish Giri (Niederlande; 23) »blitzen«.

Das spektakulärste Ereignis dieses Turniers gab es aber nicht in den Tiebreaks, sondern schon in der 8. Turnierrunde. Carlsen spielte mit Weiß gegen Gawain Jones (England; 31). Der Weltmeister stand früh fast vor dem Aufgeben, doch er brachte Jones in einem bravourösen Kampf erst in Zeitnot und dann um den Sieg. Fazit: Auch mit einer Figur weniger kann Carlsen gegen einen Supergroßmeister gewinnen. Gute Aussichten für seine Titelverteidigung im November.

Carlsen, Magnus (ELO: 2834) - Jones, Gawain (2640) [B76 Sizilianisch; Moderne Drachen-Variante], »Tata Steel Turnier«, Wijk aan Zee (Niederlande) 21.1.18 (8. Runde),

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7 7.f3 Sc6 8.Dd2 0-0 9.0-0-0 d5 10.De1 e5 11.Sxc6 bxc6 12.exd5 Sxd5 13.Lc4 Le6 14.Kb1 Te8 15.Se4 f5 16.Sg5 Lc8 [Diagramm I] 17.g4?? [Ein schlimmer Patzer, Carlsen verliert eine Figur und hätte m.E. zwei gute Varianten gehabt: 17.h4 Tb8 (17...h6 18.Se4 fxe4 19.fxe4 Le6 20.exd5 cxd5 21.Lb3) 18.Lb3 De7 19.Dc3] 17...f4 18.h4 fxe3 19.Dxe3 h6 20.Dc5 Lb7 [Carlsen trickst hier 20...hxg5? 21.Dxc6 Le6 22.Lxd5] 21.Se4 Te6 22.h5 Db6?! [Nach 22...Lf8 23.Dg1 g5 wäre Jones’ Vorteil noch größer...] 23.g5 hxg5? [... aber nach diesem Fehler ist der Vorteil so gut wie dahin. Sogar nach 23...Lf8 24.Dg1 Dxg1 25.Tdxg1 steht Jones noch besser, wohingegen ein Damentausch für ihn katastrophal wäre: 23...Dxc5?? 24.Sxc5 Te7 25.Sxb7 Txb7 26.Txd5 cxd5 27.Lxd5+; ] 24.Da3!= Tb8 25.b3!? [Bravo! 25.Sxg5 Lf8 26.Dd3 La6 27.b3 Lxc4 28.Dxc4 führt zum Remis, doch jetzt will Carlsen gewinnen!] 25...Dd8? [wieder falsch 25...Lf8! ] 26.Dxa7! gxh5 27.Txh5 Tg6 28.Txg5 Txg5 29.Sxg5 Dc8 [Diagramm II] 30.Tg1! [Schwarzer König ohne Schutz, Figurenkoordination und Fesselungen ebnen Carlsen den Weg zum Sieg] 30...Ta8 31.Db6 Ta6 [31...Dd7 verliert sofort 32.Lxd5+ cxd5 33.Se6 Kh8 34.Txg7] 32.Dc5 Dd7 33.Se4 Kh8 34.Df2 De7 35.Lxa6 Lxa6 36.Dh2+ Kg8 37.Dh6 Da7 38.De6+ Kf8 39.Tg5 Se3 40.Dd6+ Kf7 41.Sc5 Lc8 42.Txg7+ [Wenn 42...Kxg7, 43.Dxe5+ und Jones verliert den Springer] 1-0