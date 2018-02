Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, 2015 Foto: Quelle: OECD; alle Symbole: TheNounProject/Marie Van den Broeck / Grafik: nd

Südkorea war in den 1960er Jahren eines der ärmsten Länder der Welt. In den folgenden Jahrzehnten ist die Wirtschaft rasant gewachsen: Anfang der 1960er Jahre betrug das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf noch 82 Dollar, berichtet Sang Chul Park, Politik- und Wirtschaftswissenschaftler an der Polytechnischen Universität Korea in Siheung. Inzwischen sind es mehr als 30 000 Dollar. Der Reichtum ist also beträchtlich gestiegen. Park erinnert daran, dass die Menschen dafür hart gearbeitet haben. Bis heute sind die Arbeitszeiten in Südkorea sehr lang.

Und wie ist der Wohlstand derzeit verteilt? Schaut man sich alle 35 Industrie- und Schwellenländer an, die der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) angehören, so hat die Ungleichheit in jüngster Zeit eine Rekordhöhe erreicht. In Südkorea sind die Einkommen dabei etwas weniger ungleich verteilt als im OECD-Schnitt.

Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern : Der sogenannte Gender Wage Gap gibt an, wie viel Prozent Frauen mit Vollzeitjob im Durchschnitt weniger verdienen als Männer, 2015. Foto: Quelle OECD / Grafik: nd

Auffallend ist die extrem hohe Armutsquote unter Älteren: 46 Prozent der Menschen über 65 Jahre leben in relativer Armut, das heißt, sie verfügen über weniger als die Hälfte des mittleren Einkommens. Das ist die mit Abstand höchste Armutsquote aller 35 OECD-Länder. So lag sie in Japan und den USA zuletzt bei rund 20 Prozent, in Deutschland betrug sie knapp zehn und in Frankreich lediglich drei Prozent.

Jahresarbeitszeit : Von den 8760 Stunden eines Jahres arbeiten Koreaner im Schnitt 2069 Stunden, Deutsche nur 1363 (Daten von 2016). Acht Stunden Schlaf am Tag summieren sich auf 2920 Stunden im Jahr. Foto: Quelle: OECD / Grafik: nd

Die Regierungen und Diktaturen Südkoreas hätten über viele Jahre die Industrialisierung nach der Devise »Zuerst Wachstum, dann Verteilung« vorangetrieben, hieß es schon in den 1980er Jahren in einer Analyse von Guk-Yueng Yi in der »Politischen Vierteljahresschrift«. Korea wurde, verglichen mit westlichen Ländern, in einem sehr kurzen Zeitraum industrialisiert, sagt Wirtschaftsforscher Park dem »nd«. Das landesweite Rentenversicherungssystem wurde dabei erst Mitte der 1980er Jahre eingeführt. Deshalb sind viele noch nicht ausreichend abgesichert.

Gleichzeitig bröckelt der familiäre Schutz. Nach der konfuzianistischen Lehre, die in Asien eine große Bedeutung hatte, kümmerten sich die Kinder um die Eltern, wenn sie alt sind, so Park. Die Eltern wiederum seien darauf bedacht, ihren Kindern trotz hoher Kosten eine gute Ausbildung zu ermöglichen, damit sie ein besseres Leben haben. So hätten viele der heute alten Menschen ihr Erspartes in die Ausbildung des Nachwuchses gesteckt anstatt etwas für den Ruhestand zurückzulegen. Doch diese sozialen Normen seien nicht mehr gültig. Gründe seien die rasante Industrialisierung, die Verstädterung und der westlich orientierte Lebensstil, der auf Individualisierung basiert und seit einigen Jahren in Südkorea stark an Bedeutung gewonnen habe.

Auch der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen ist in Südkorea mit 37 Prozent enorm groß. Bis in die 1990er Jahre blieben viele Frauen zu Hause, erklärt Park. Ein Einkommen genügte oft für einen Haushalt. Auch das habe sich geändert. Immerhin: Der Lohnunterschied unter jungen Beschäftigten sei mit 25 Prozent etwas geringer. Hier nähert sich das Land anderen Industriestaaten an, wo die Gehaltslücke freilich immer noch beträchtlich ist.