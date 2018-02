Eine Kunstgalerie in Manchester hat ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert entfernt. »Hylas and the Nymphs« (1896) von dem englischen Maler John William Waterhouse zeigt eine Szene aus der antiken Mythologie, in der ein junger Mann von mehreren nackten Nymphen in einen Teich in den Tod gelockt wird. Kuratorin Clare Gannaway von der Manchester Art Gallery will eine Debatte auslösen, wie solche Bilder in der heutigen Zeit gezeigt werden sollten. dpa/nd