Drebkau. Der Landtagsabgeordnete Matthias Loehr (LINKE) möchte am 22. April bei der Landratswahl in Spree-Neiße kandidieren. Loehr ist Vorsitzender des LINKE-Kreisverbandes Lausitz. Nominiert werden soll er an diesem Samstag im »Steinitzhof« in Drebkau. Dort findet ab 10 Uhr eine Mitgliederversammlung statt, bei der auch ein Kandidat für die Bürgermeisterwahl in der Stadt Drebkau aufgestellt werden soll. Es bewirbt sich hierfür Ortsbürgermeister Torsten Richter. Bereits am 30. Januar hatte die LINKE den pensionierten Bundeswehroffizier Ingo Paeschke für die Bürgermeisterwahl in Forst nominiert. Paeschke bemüht sich damit nun zum dritten Mal um dieses Amt. Bisher hat er noch nicht gewinnen können. Paeschke ist Linksfraktionschef in der Stadtverordnetenversammlung. Von 1998 bis 2001 war der Berufssoldat SPD-Fraktionschef. Unzufrieden mit der Politik des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) wechselte er die Partei. Auch die beiden Bürgermeisterwahlen sind am 22. April. af