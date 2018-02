Neustadt (Dosse). Nach dem Unfall eines ICE in der Nähe von Neustadt (Dosse) sucht die Bundespolizei nach zwei Kindern, die den Zwischenfall verursacht haben könnten. Es sind zwei Zeugen ausfindig gemacht worden, die die Kinder in der Nähe der Gleise beobachtet hatten, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Der mit etwa 560 Reisenden besetzte ICE war am Donnerstagabend liegengeblieben, nachdem er über ein Hindernis gefahren war. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte Schottersteine auf die Bahngleise geworfen. dpa/nd