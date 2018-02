Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Nach zwei Brandanschlägen auf die Autos eines Buchhändlers und eines LINKEN-Politikers in Neukölln haben mehrere Gruppen für Samstag um 12 Uhr vor dem Bezirksrathaus zu einer Solidaritätskundgebung gegen rechte Gewalt aufgerufen. Aufgerufen dazu haben unter anderem die Neuköllner Bezirksverbände der LINKEN, Grünen und der SPD, Gewerkschaftsverbände und mehrere Anti-Rechts-Bündnisse, darunter die lokale Nachbarschaftsinitiative Hufeisern gegen Rechts.

In den vergangenen Jahren gab es in Neukölln immer wieder Anschläge von Neonazis auf linke Menschen und Projekte. Zuletzt waren im November mehrere Stolpersteine entwendet worden. Auch bei den Brandanschlägen in der Nacht zu Donnerstag wird ein rechter Hintergrund angenommen. Am Freitag teilte die Polizei mit, weiter nach den Tätern zu suchen. jot