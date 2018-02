Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Frankfurt am Main. Der IT-Verband Bitkom hat vor einem Verlust von Jobs in großem Stil durch die Digitalisierung gewarnt. Nach Einschätzung befragter Unternehmen könnten Millionen Jobs wegfallen, weil Roboter und Algorithmen die Arbeit übernehmen, zitierte die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« am Freitag aus einer Bitkom-Umfrage, deren Kernergebnisse Ende November vorgestellt worden waren. Jedes vierte Unternehmen sieht sich demnach durch die Digitalisierung in seiner Existenz bedroht. Hochgerechnet wären das 3,4 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, die wegfallen, wenn die künftige Regierung nicht umsteuert, warnte Bitkom.

Der Verband befragte im vergangenen Jahr 500 deutsche Firmen mit mehr als 20 Mitarbeitern zum Thema Digitalisierung. Nun verwies er darauf, dass in der deutschen Kommunikationstechnik in den vergangenen 15 Jahren 90 Prozent der Arbeitsplätze durch die Digitalisierung verloren gegangen seien. Eine solche Entwicklung drohe Banken, Versicherungen, der Chemie- und Pharmabranche, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg der »FAZ«.

Der Verband warnte vor einem Verlust der »Hälfte aller Berufsbilder«. Berg sprach sich daher für die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens aus. »Wir sollten das ausprobieren und schauen, wie es wirkt«, sagte er.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hielt entschieden gegen das von Bitkom beschriebene Szenario. Die Digitalisierung sei eine »zentrale Herausforderung« für die deutsche Volkswirtschaft. Gerade deshalb sei es aber gefährlich, falsche Signale auszusenden, erklärte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. Deutschland gehe »nun wirklich nicht die Arbeit aus«, fügte er angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels hinzu. Wichtiger als Alarmismus und die Beschäftigung mit dem Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens sei die »kontinuierliche Modernisierung der Aus- und Weiterbildung«.

Auch der Maschinenbauverband VDMA sieht die Digitalisierung als »Jobmotor für Deutschland« an. »Digitale Technologien werden die Produktivität menschlicher Arbeit in fast allen Bereichen wesentlich steigern«, so der Verband. Tätigkeiten und Berufsbilder würden sich verändern, in Summe würden »durch die Digitalisierung mehr Stellen entstehen als verloren gehen«. AFP/nd