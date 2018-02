San Francisco. Der US-Onlineriese Amazon hat im vierten Quartal ein kräftiges Gewinnplus verzeichnet. Der Nettogewinn stieg von 749 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum um mehr als das Doppelte auf 1,9 Milliarden Dollar (rund 1,5 Milliarden Euro), wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Insgesamt setzte Amazon im vierten Quartal 60,5 Milliarden Dollar um - 38 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Dabei war neben den Clouddiensten das Sprachassistenzsystem »Alexa« ein bedeutender Faktor. Man habe die ohnehin optimistischen Prognosen für »Alexa« noch übertroffen, sagte Amazon-Chef Jeff Bezos. AFP/nd

Die Deutsche Bank schrieb 2017 das dritte Jahr in Folge nach Steuern rote Zahlen

Hunderttausende nahmen an den ganztägigen Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie teil

