Es war etwas zu klein, etwas zu schwach und verschluckte sich an der Milch von Mutter Tonja - mit tödlichen Folgen. Das vor einem Monat gestorbene Eisbärenweibchen aus dem Berliner Tierpark hatte eine Lungenentzündung. Dies hätten Tierpathologen als Todesursache festgestellt, sagte eine Zoo-Sprecherin der dpa. Unmittelbar nach dem Tod war lediglich bekannt, dass das namenlose Jungtier dehydriert war, weil es über Stunden zu wenig getrunken hatte. dpa/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!