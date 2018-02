München. In Deutschland wird in diesem Jahr voraussichtlich die Telemedizin liberalisiert. Damit könnte dem deutschen Gesundheitswesen ein scharfer Wettbewerb zwischen Start-ups und IT-Konzernen wie Google bevorstehen. Der Vorstand der Bundesärztekammer will deshalb den Delegierten des Deutschen Ärztetages in Erfurt im Mai eine Öffnung des sogenannten Fernbehandlungsverbots vorschlagen. Das Fernbehandlungsverbot besagt, dass Ärzte neue Patienten nur nach persönlichem Gespräch behandeln dürfen. dpa/nd Kommentar Seite 4