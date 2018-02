München. Die deutschen Haushalte sparen aufgrund des milden Winters Geld für die Heizung. Von Oktober bis Ende Januar hätten die Kunden 12 Prozent weniger geheizt, teilte der Gas- und Stromversorger E.on in München mit. »Eine Familie, die mit Erdgas heizt, hat jetzt schon rund 75 Euro Heizkosten gespart«, sagte Geschäftsführer Uwe Kolks. Deutschlandweit sei der Winter bisher 1,5 Grad wärmer gewesen als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre, und das wirke sich »unmittelbar positiv auf die Heizrechnung aus«. dpa/nd

Hunderttausende nahmen an den ganztägigen Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie teil

Wachsender Widerstand in Frankreich gegen Zusammenschluss von Siemens mit Alstom

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!