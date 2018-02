Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Potsdam. Die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kretschmer (CDU), besuchen am Mittwoch gemeinsam die Braunkohleregion. Auf dem Programm stehen die Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG). Wie die Staatskanzlei in Potsdam am Sonntag mitteilte, wollen sie sich im Tagebau Nochten (Sachsen) über die Braunkohleförderung informieren und danach am Hauptsitz der LEAG in Cottbus mit Vorstand und Betriebsräten sprechen. Dabei solle es um die Zukunft der Braunkohle und der Tagebaue sowie um den Strukturwandel der Lausitz gehen. dpa/nd