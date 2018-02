Das Konzertprojekt des Solistenensembles Kaleidoskop mit Ernst-Albrecht Stiebler geht den Möglichkeiten einer Innenansicht von Klang und eines »Sich-Hineinhörens« in fremde Klangräume nach. »Inside/out« präsentiert Musik von Komponisten, die für Stiebler wichtige Bezugspunkte sind: Dieter Schnebel und Walter Zimmermann ebenso wie Mozart und Puccini. Die Außenansicht bringt Rashad Becker ein, indem er sich die Musik Stieblers aneignet und auf seinen elektronischen Instrumenten neu zum Klingen bringt. nd

Norwegen will bis 2025 alle Farmen schließen

»Bella Italia« - eine außergewöhnliche Sammlung naiver Kunst in der Galerie Parterre in Prenzlauer Berg

