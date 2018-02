Jeff Koons Werke glänzen in poppigen Farben. Hier der »Tulpenstrauß«, aufgenommen in Bilbao (Spanien). Foto: dpa/EFE/Alfredo Aldai

Der US-amerikanische Neopop-Künstler Jeff Koons will Paris eine Plastik zum Geschenk machen und damit die Opfer der Terroranschläge von 2015 ehren. Einen zwölf Meter großen Blumenstrauß hat er dafür auserkoren und er weiß auch schon einen Standort: vor der Säulenkolonnade, die das Städtische Museum für Moderne Kunst und das Ausstellungs-Palais de Tokyo miteinander verbindet und durch die hindurch der am anderen Ufer der Seine stehende Eiffelturm grüßt. Damit beweist der von den Medien als der »teuerste lebende Künstler der Welt« gehandelte Koons einmal mehr Sinn für Marketing. Kritiker werfen der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo vor, dass sie das Geschenk umgehend in warmen Worten begrüßt hat und Koons damit in die Falle gegangen ist.

Das ästhetisch eher banale »Geschenk« - eine Hand mit elf Tulpen, die vage an die erhobene Fackel-Hand der Freiheitsstatue in New York erinnert, die seinerzeit ein Geschenk der Franzosen an die U...