Düsseldorf. Mit einem »Ja« zum Tarifvertrag zur Fusion mit dem Konkurrenten Tata haben die Beschäftigten von ThyssenKrupp ihre Zustimmung zu einer Neuordnung des Konzerns gegeben. Das teilte die Gewerkschaft IG Metall am Montag mit. 92,2 Prozent der Befragten stimmten demnach dafür. Der Vertrag soll spätestens am Dienstag unterschrieben werden.

Das Votum galt als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer Stahlfusion, die nach der ausstehenden Zustimmung durch den Aufsichtsrat im Frühjahr besiegelt werden könnte. Im Gegenzug sollen die gut 20 000 Beschäftigten der ThyssenKrupp-Stahlsparte eine langfristige Beschäftigungsgarantie bis zum 30. September 2026 erhalten. Das Unternehmen hält allerdings an der geplanten Streichung von 2000 Stellen in Deutschland fest. In den kommenden Wochen sollen nun Gutachten zur Fusion vorgelegt werden, bei denen es unter anderem um die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Zusammenschlusses gehen soll. dpa/nd Seite 9