Regisseur Quentin Tarantino bedauert es, Schauspielerin Uma Thurman bei den Dreharbeiten für »Kill Bill« zu einem Stunt überredet zu haben, bei dem sie sich verletzte. »Das war eines der Dinge, die ich am meisten bereue in meinem Leben«, sagte er dem Filmmagazin »Deadline« am Montag. Tarantino hatte Thurman vor etwa 15 Jahren überredet, mit einem Auto schnell über einen Waldweg zu fahren. Wie ein kürzlich veröffentlichtes Video zeigt, verlor die Schauspielerin dabei die Kontrolle über den Wagen, fuhr gegen einen Baum und verletzte sich an Hals und Knien.

»Sie gab mir die Schuld für den Unfall, und sie hat das Recht dazu«, sagte der Regisseur. »Ich habe sie überredet, ins Auto zu steigen, versicherte ihr, dass die Straße sicher war. Und sie war es nicht.« In einem Post auf Instagram äußerte sich auch Thurman. Tarantino habe sein Verhalten vor dem Dreh der Szene ihr gegenüber »zutiefst bedauert« und ihr die Aufnahme des Unfalls zur Verfügung gestellt, um die Sache aufklären zu können. »Er hat das im vollen Bewusstsein getan, dass ihm das persönlich schaden könnte, und ich bin stolz auf ihn und seinen Mut«, schrieb sie. dpa/nd