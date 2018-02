Köln. Im Rechtsstreit zwischen der Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz und dem früheren Top-Banker Matthias Graf von Krockow verzichtet die Klägerin überraschend auf alle Ansprüche. Das langwierige Verfahren endete am Dienstag mit einem sogenannten Verzichtsurteil. Von Krockow war einst Sprecher der vier persönlich haftenden Gesellschafter der Privatbank Sal. Oppenheim. Schickedanz muss die Kosten des Rechtsstreits tragen. Damit ist ein Schlussstrich gezogen unter ein Verfahren, in dem Schickedanz von 14 Beklagten insgesamt 1,9 Milliarden Euro Schadenersatz verlangt hatte. dpa/nd

