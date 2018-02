Hannover. Beim Autozulieferer Continental fordern Beschäftigte mehr Informationen zu den Umbauplänen. Am Dienstag sollte eine Aufsichtsratssitzung über den Stand stattfinden, sagte ein Conti-Sprecher. Betriebsratschef Frank Michael Hell sagte, die Belegschaft sei verunsichert. Zwar befürchten die Beschäftigtenvertreter keine Einschnitte. Sie sähen aber die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft im Konzern, sollte Continental in Verbrennungstechnik und zukunftsfähige Geschäfte aufgeteilt werden. dpa/nd

