Potsdam. Die Schwerpunkte für Wildunfälle im Land sollen künftig mit Hilfe einer App des Deutschen Jagdverbandes ausfindig gemacht werden. Bessere Daten sollen zu mehr Tierschutz und Verkehrssicherheit beitragen, teilte das Agrarministerium am Dienstag mit. Förster im Außendienst würden künftig auf ihren Diensthandys die »Tierfund App« nutzen, freiwillige Helfer seien willkommen. Das Programm erfasst automatisch den aktuellen Standort und fragt Datum oder Wildart ab. Auch ein Foto lässt sich einstellen. Wissenschaftler der Universität Kiel werten die Eingaben aus und ermitteln so Wildunfall-Schwerpunkte. Angaben des Jagdverbandes zufolge kamen in Brandenburg im vergangenen Jagdjahr 5030 Wildtiere bei Verkehrsunfällen ums Leben. 90 Prozent der Unfälle würden jedoch nicht erfasst - vor allem, wenn weder Personen noch Fahrzeuge geschädigt wurden oder lediglich kleinere Wildtiere wie Hasen, Kaninchen oder Füchse betroffen sind. dpa/nd