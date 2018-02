Moskau. In der Wirtschaftskrise ist die Zahl deutscher Firmen in Russland weiter gesunken. Ende 2017 waren im größten Land der Erde noch 4965 Unternehmen mit deutscher Beteiligung registriert - 5,2 Prozent weniger als Ende 2016, wie die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK) am Dienstag berichtete. Der Abwärtstrend hält seit 2013 an. Als Gründe nannte die AHK die Wirtschaftskrise und rechtliche Änderungen. Russland hat unter fehlenden Reformen, dem niedrigen Ölpreis und westlichen Sanktionen gelitten. dpa/nd