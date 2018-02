Die Innenverwaltung wies darauf hin, dass sich die Zahlen noch ändern können. Sie seien am 16. Januar erhoben worden, Statistikschluss für die Erfassung von Straftaten aus dem Jahr 2017 sei jedoch erst am 31. Januar gewesen. dpa/nd

Am meisten betroffen waren die Grünen mit fünf Fällen, gefolgt von der LINKEN mit vier, der SPD mit drei sowie AfD und NPD mit je einem Fall. Sechs Attacken rechnet die Polizei Tätern aus dem linksextremen Spektrum zu, drei Attacken Tätern aus dem rechten Spektrum. Fünf Fälle seien nicht eindeutig zuzuordnen. In keinem der Fälle konnten die mutmaßlichen Täter ermittelt werden.

Die Berliner Polizei hat im vergangenen Jahr 14 Attacken auf Partei- und Abgeordnetenbüros gezählt. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Antwort der Innenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion hervor. Zumeist wurden an den Gebäuden Fenster oder Türen beschädigt oder diese mit Schmierereien oder Aufklebern verunstaltet.

