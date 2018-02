c/o

Trolle sind übermütige Wesen. Sie können hereinspringen, wenn man das Fenster am Abend offen lässt. Und im Wald hüpfen sie hinter einem her. »Trolle lieben außergewöhnliche Dinge und Schönes, sagt Mutter. Pflück ihnen ein Sträußlein bunter Blumen und stell es in ein Glas neben das Brot.«

Aber welcher Zauber kann die Angst beschwichtigen, während die Mutter draußen im Schnee unterwegs ist? Hoch auf den Berg zur Seilbahnstation muss sie, um Lebensmittel und Arznei für ihre kranke Tochter zu holen. Die kleine. Die größere sitzt derweil am Fenster, betrachtet das Wunder der Eisblumen - und ängstigt sich, je mehr Zeit vergeht.

Ein Zustand, den wohl jeder kennt: Linda Wolfsgruber (Illustrationen) und Anna Rottensteiner (Text) haben daraus ein Buch gemacht, das Ängste - wohl nicht ganz vertreiben, aber vielleicht mildern kann: »Eissterne im Sommer« (Buchgestaltung Yi Meng Wu, Kunstanstifter Verlag, 32 S., geb., 22 €). I.G. © Linda Wolfsgruber/Kunstanstifter Verlag