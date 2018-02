Potsdam. Vor der geplanten Abstimmung der Parteibasis über einen Koalitionsvertrag mit der Union hat die SPD in Brandenburg seit Jahresbeginn 431 Neumitglieder gewonnen. Das teilte der SPD-Parteivorstand am Dienstagabend in Berlin mit. Auch der Landesverband selbst hatte zu Wochenbeginn von einer Eintrittswelle gesprochen. Landesgeneralsekretär Erik Stohn hatte aber am Dienstag die Zahl der Neueintritte seit Jahresbeginn mit »fast 700« und die der SPD-Mitglieder im Land mit »rund 6750« beziffert. dpa/nd