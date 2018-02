c/o

Perleberg. Gleich sechs Haftbefehle lagen gegen eine 38-Jährige vor, die jetzt einfach in die Polizeiinspektion in Perleberg (Prignitz) spaziert ist. Weil die Frau jedoch sechs passende Überweisungsbelege dabei hatte, entging sie dem Gefängnis. Sonst hätte sie nach Polizeiangaben vom Dienstag für jeden Haftbefehl mindestens einen Tag absitzen müssen.

Die Frau hatte mehrfach Ordnungswidrigkeiten begangen, jedoch nicht die jeweilige Geldbuße bezahlt. Zusammen ging es am Ende allerdings lediglich um eine Summe von insgesamt 75 Euro. Die geringe Höhe deute auf den Straßenverkehr hin, sagte ein Polizeisprecher. Warum die Frau zunächst nicht und nun am Montagabend doch bezahlte, blieb am Ende unklar. dpa/nd