Die AfD-Fraktion in der Lichtenberger Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hat das Gremium aufgefordert, das Vorgehen von Antifaschisten am 27. Januar zu verurteilen. Am Gedenktag für die Opfer des Holocaust wollte der AfD-Stadtrat Frank Elischewski einen Kranz an den Stelen im Fennpfuhlpark niederlegen. Couragierte Antifaschisten hatten unter dem Motto »Nein, nein, nein! Kein Auschwitz-Gedenken mit AfD-Stadtrat in Lichtenberg!« die Kranzniederlegung durch den Stadtrat verhindert. Antifaschisten nahmen dem AfD-Politiker den Kranz laut der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten »höflich« ab und legten ihn selbst nieder. Die Rechtsextremisten diffamieren die Antifaschisten nun in ihrem Antrag als »gewaltbereite Demonstranten«. Dass die BVV dem Antrag der Rechten stattgibt, ist unwahrscheinlich. »Das werden wir natürlich nicht beschließen«, sagte der Fraktionsvorsitzende der LINKEN in der BVV, Norman Wolf, dem »nd«. Bei einer angemeldeten Demonstration zu demonstrieren, sei das gute Recht der Antifaschisten gewesen, so Wolf. mkr