Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa vermittelt mit öffentlichen Mitteln ausgebaute Übungsräume und vergibt Aufnahmetermine in einem landeseigenen, professionell ausgestatteten Tonstudio an Berliner Musikgruppen und MusikerInnen aus den Sparten Pop (einschließlich Weltmusik) und Jazz. Insgesamt werden sechs Räume, von denen einer auch über einen behindertengerechten Zugang verfügt, in Kreuzberg ab April angeboten. Die Räume sind jederzeit zugänglich und rund um die Uhr nutzbar. Die zu entrichtende Miete wird eine Kostenmiete nicht übersteigen, heißt es von der Senatsverwaltung. Die Vergabe der Musikübungsräume erfolgt für die Dauer von zunächst zwei Jahren.

Das Tonstudio ist im Haus der Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf untergebracht. Das Studio besteht aus einem großen Aufnahmeraum mit zwei abgetrennten, gleich großen Schallkabinen, einem etwas kleineren zweiten Aufnahmeraum sowie dem Regieraum. Vergeben werden insgesamt 13 Aufnahmetermine. nd

Weitere Infos auf der Senatshomepage oder unter: 90 22 87 55