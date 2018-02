Der Berliner Kultursenat vergibt in diesem Jahr rund 150 000 Euro Fördermittel aus dem Künstlerinnenprogramm an Filmemacherinnen. Damit soll die Präsenz von Regisseurinnen im Filmbereich gestärkt werden, teilte der Kultursenat am Mittwoch mit. Stipendien aus dem Programm gehen an 15 Filmfrauen, darunter an Frauke Havemann, Gudrun Krebitz und Laura Fong Próspero. Projektzuschüsse erhalten Elinor Lewy für das »Final Girls Berlin Film Festival« und Maria Morata für die Filmreihe »Vibrant Matter«. epd