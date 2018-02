Barthaare, Muskelmasse, tiefe Stimme: Anne Strauch und Ina Kast begleiten die Transition zweier Amateurfußballerinnen über anderthalb Jahre. Die beiden Transmänner zeigen in der Dokumentation Einblicke in die Schwierigkeiten ihres Alltags: Welche Umkleidekabine oder Toilette benutzen sie während der Übergangszeit? Wie lange dürfen sie noch in den Frauenteams kicken? Foto: NDR/Ina Kast

Phoenix, 14.15 Uhr