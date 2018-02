Seit einer Woche demonstrieren KurdInnen mit einer Mahnwache vor dem Bundestag gegen den türkischen Angriff gegen Afrin. Foto: nd/Ulli Winkler

In der gleißenden Wintersonne strahlt der weiße Pavillon vor den Stufen des Reichstagsgebäudes, in dem der Deutsche Bundestag seinen Sitz hat. Zwischen Schulklassen und Touris- tInnen mit ihren obligatorischen Selfie-Sticks wehen kurdische Fahnen, aus den Lautsprechern tönt kurdische Musik. Seit einer Woche veranstalten das Demokratische Gesellschaftszentrum der KurdInnen in Deutschland NAV-DEM e.V. und der kurdische Frauenrat Dest Dan hier eine Mahnwache, um gegen den türkischen Angriff auf das kurdische Afrin im Norden Syriens zu protestieren und Solidarität zu demonstrieren.

In der Vergangenheit wurden innertürkische Konflikte oft auch in Deutschland ausgetragen. Insbesondere Auseinandersetzungen zwischen KurdInnen und TürkInnen bergen dabei großes Konfliktpotenzial. Für das erste Halbjahr 2017 wurden in Berlin 34 Straftaten registriert, die dem Bereich »PKK/Kurdenproblematik« zugeordnet werden - ein Rückgang um 35 Prozent gege...